Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индустриальный парк «Восточный мост» построят в Хабаровском крае

Масштабный инвестиционный проект укрепит позиции региона как промышленного и логистического хаба.

Источник: AmurMedia

До 2029 года в Хабаровске появится индустриальный парк «Восточный мост». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в официальном канале МАКС (12+).

«До 2029 года в Хабаровске построим индустриальный парк “Восточный мост”», — говорится в сообщении главы региона.

Дмитрий Демешин отметил, что проект реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина: всего к 2030 году в ДФО должны появиться не менее десяти промышленных, бизнес‑парков и технопарков.

Проекту «Восточный мост» присвоили статус «Масштабный инвестиционный проект». Это позволило без торгов выделить инвестору 18,6 гектара земли в Хабаровске.

К 2029 году в рамках реализации проекта на выделенной территории появится современный промышленный комплекс. В его состав войдут пять производственных корпусов площадью по 1500 кв. метров каждый, а также дополнительные участки для строительства цехов. Для обеспечения работы комплекса будет создана вся необходимая инженерная инфраструктура.

Кроме того, рассматривается возможность расширения проекта на территорию парка с применением нового преференциального режима международной территории опережающего развития (ТОР).

Инициатором и куратором проекта выступает АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ). На данный момент 12 резидентов уже заявили о своём участии, а общий объём соглашений превысил 3 млрд рублей. Проектно-изыскательские работы уже стартовали.

«Восточный мост» — это не просто стройка. Это новые рабочие места, налоговые поступления и реальное укрепление роли Хабаровского края как промышленного и логистического хаба Дальнего Востока. Идём вперёд вместе!", — отметил Дмитрий Демешин.