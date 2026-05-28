Индустриальный парк «Восточный мост» построят в Хабаровском крае

До 2029 года в Хабаровске появится индустриальный парк «Восточный мост». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в официальном канале МАКС (12+).
«До 2029 года в Хабаровске построим индустриальный парк “Восточный мост”», — говорится в сообщении главы региона.
Дмитрий Демешин отметил, что проект реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина: всего к 2030 году в ДФО должны появиться не менее десяти промышленных, бизнес‑парков и технопарков.
Проекту «Восточный мост» присвоили статус «Масштабный инвестиционный проект». Это позволило без торгов выделить инвестору 18,6 гектара земли в Хабаровске.
К 2029 году в рамках реализации проекта на выделенной территории появится современный промышленный комплекс. В его состав войдут пять производственных корпусов площадью по 1500 кв. метров каждый, а также дополнительные участки для строительства цехов. Для обеспечения работы комплекса будет создана вся необходимая инженерная инфраструктура.
Кроме того, рассматривается возможность расширения проекта на территорию парка с применением нового преференциального режима международной территории опережающего развития (ТОР).
Инициатором и куратором проекта выступает АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ). На данный момент 12 резидентов уже заявили о своём участии, а общий объём соглашений превысил 3 млрд рублей. Проектно-изыскательские работы уже стартовали.
«Восточный мост» — это не просто стройка. Это новые рабочие места, налоговые поступления и реальное укрепление роли Хабаровского края как промышленного и логистического хаба Дальнего Востока. Идём вперёд вместе!", — отметил Дмитрий Демешин.