В Прикамье в 2026 году из аварийного в новое жилье переехали 1000 человек

1195 жителей Прикамья с начала 2026 года переехали из аварийного в благоустроенное жильё.
Аварийный фонд в регионе расселяют планомерно.
В краевом Минстрое сообщили, что только за пять месяцев этого года расселили 20 тысяч кв. метров жилья. В планах 2026 года — ликвидировать более 87 тысяч кв. метров аварийного жилья и обеспечить условиями благоустроенного проживания пять тысяч человек.
В ведомстве края уточнили, что по новой региональной адресной программе расселению подлежит жилой фонд, который признан аварийным после 1 января 2017 года. Программу поделили на шесть этапов. Она подразумевает, что до 2031 года переселят из аварийного жилья 23 тысячи человек. На первый этап расселения аварийных домов по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в регион направили 1,27 млрд рублей — это средства федерального софинансирования, которые пойдут на отработку первого этапа программы.
В своём традиционном ежегодном послании глава региона Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край остаётся лидером в ПФО по объёму расселения аварийного жилья. За шесть лет в Прикамье из аварийного в благоустроенное жилье переселили 59 тысяч жителей региона.
Механизм комплексного развития территорий (КРТ) также активно используется в регионе для эффективного решения задачи замены аварийного жилого фонда благоустроенным жильём. Свои условия жизни таким образом уже улучшили более 900 семей. Планы на ближайшие 5 лет — использовать эту возможность для переселения из аварийного жилья ещё двух тысяч семей. При выполнении этой задачи это составит 15% программы расселения. В своем выступлении губернатор акцентировал внимание на том, что механизм КРТ даёт возможность не просто строить жильё, но и одновременно обеспечивать территорию строительства социальной инфраструктурой.
«Хочется акцентировал внимание на результатах, которые достигнуты в строительной отрасли, они действительно серьёзные. Построено огромное количество социальных объектов, введены ключевые объекты по спорту (стадион “Юность”, ледовая арена “Красная машина”). Но самое главное — это чёткая, выверенная стратегия и изменения подходов к строительству. Мы сильно продвинулись в оптимизации сроков строительства, цифровизации подходов и создании внутренних производителей стройматериалов. Это ещё один драйвер, который позволяет не просто строить, но строить и оставлять деньги внутри регионов. 85% подрядных организаций — это подрядчики, которые зарегистрированы в Пермском крае. Это действительно здорово», — прокомментировал депутат Заксобрания Пермского края Павел Черепанов.
Губернатор рассказал, что строительство жилья ведётся повсеместно — в том числе и в территориях региона, где ещё пять лет подобных строек не было, так как это было невыгодно застройщикам.
«Направили средства, и на сегодняшний день возвели 57 многоквартирных домов. Но и этого недостаточно. Поэтому создали Регионального оператора жилищного строительства, который займётся возведением домов в территориях», — сказал Дмитрий Махонин.
Во время ежегодного послания губернатор поставил задачу инфраструктурному блоку Правительства совместно с главами муниципалитетов проработать программы строительства жилья в округах Прикамья.
«Убежден, что потенциал применения механизма КРТ есть в каждой территории», — резюмировал он.