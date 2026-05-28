В Прикамье в 2026 году из аварийного в новое жилье переехали 1000 человек

«Хочется акцентировал внимание на результатах, которые достигнуты в строительной отрасли, они действительно серьёзные. Построено огромное количество социальных объектов, введены ключевые объекты по спорту (стадион “Юность”, ледовая арена “Красная машина”). Но самое главное — это чёткая, выверенная стратегия и изменения подходов к строительству. Мы сильно продвинулись в оптимизации сроков строительства, цифровизации подходов и создании внутренних производителей стройматериалов. Это ещё один драйвер, который позволяет не просто строить, но строить и оставлять деньги внутри регионов. 85% подрядных организаций — это подрядчики, которые зарегистрированы в Пермском крае. Это действительно здорово», — прокомментировал депутат Заксобрания Пермского края Павел Черепанов.