Казахстан и Россия обсуждают газопровод в Китай — глава Минэнерго Аккенженов

За счет трубопровода республика рассчитывает обеспечить газом свои регионы.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 28 мая — Sputnik. В Астане стартовал V Евразийский экономический форум.

В рамках форума министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенов заявил, что республика обсуждает с Россией газопровод. Транзит через территорию Казахстана будет выгодным, отметил министр.

«Мы начали обсуждать так называемую “Силу Сибири — 2”, хотя у нее рабочее название другое — до 35 млрд кубометров газа, который идет через территорию Казахстана на территорию КНР. Мы как Республика Казахстан, естественно, изъявляем желание, чтобы транзит пошел по нашей территории. Для этого мы готовы предоставить все условия и все гарантии, плюс еще дополнительное потребление по территории Казахстана», — сказал глава ведомства.

Также он сказал, что Казахстан наконец-то сможет обеспечить северные и восточные регионы республики голубым топливом.

В сентябре 2025 года «Газпром» подписал с Китаем меморандум о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз — Восток» мощностью 50 млрд кубометров в год.

В мае 2026-го вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что окончательные договоренности с КНР по «Силе Сибири — 2» уже близки к завершению, сейчас идет техническая доработка контрактов.

