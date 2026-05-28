Казахстан и Россия обсуждают газопровод в Китай — глава Минэнерго Аккенженов

«Мы начали обсуждать так называемую “Силу Сибири — 2”, хотя у нее рабочее название другое — до 35 млрд кубометров газа, который идет через территорию Казахстана на территорию КНР. Мы как Республика Казахстан, естественно, изъявляем желание, чтобы транзит пошел по нашей территории. Для этого мы готовы предоставить все условия и все гарантии, плюс еще дополнительное потребление по территории Казахстана», — сказал глава ведомства.