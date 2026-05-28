Токио продолжит давление на Россию, прикрываясь защитой собственного бизнеса

Правительство Японии намерено продолжать санкционную политику в отношении России в координации со странами G7.

Правительство Японии намерено продолжать санкционную политику в отношении России в координации со странами G7. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

По его словам, Токио и дальше будет участвовать в санкционном давлении на Москву из-за ситуации вокруг Украины. При этом японские власти намерены защищать интересы своих компаний, которые продолжают работать в России.

Кихара подтвердил, что представители Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также сотрудники МИД посетили Москву 26−27 мая. Во время визита стороны обсуждали экономическую ситуацию в России и положение японского бизнеса.

Как сообщил источник ТАСС, знакомый с подготовкой поездки, возможность участия в визите рассматривали около десяти крупных японских компаний. Также интерес к поездке проявляли Японский банк для международного сотрудничества и организация JETRO.

В японском Минэкономики подтвердили, что на части встреч присутствовали представители бизнеса, однако конкретные компании раскрывать не стали. О направлении своего представителя в Россию также сообщила Японская федерация бизнеса Кэйданрэн.

В Минэкономразвития РФ уточнили, что японские чиновники провели переговоры с представителями российского Минэкономразвития и Минпромторга на площадке российско-японского делового совета.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что в Токио рассматривают возможность будущего экономического сотрудничества с Россией после завершения конфликта вокруг Украины. Однако официально японские власти подчеркивают, что нынешние контакты связаны исключительно с защитой активов и интересов японских компаний в РФ.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
