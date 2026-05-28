Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Ленобласти погасила задолженность по алиментам в 1,6 млн рублей

У женщины пятеро детей.

Источник: Piter.TV

Жительница Гатчинского района, которая заключила контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО, оплатила алиментную задолженность на сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в УФССП России по Ленинградской области 27 мая.

Суд решил, что 43-летняя родительница должна выплачивать алименты ежемесячно на содержание трех дочерей и двоих сыновей, однако свои обязанности мать не выполняла. Пристав применил в отношении нее комплекс мер принудительного исполнения, нарушительницу даже объявляли в розыск.

Спустя время на прием к судебному приставу женщина пришла с квитанцией об уплате всей суммы долга по алиментам. Дальнейшее взыскание средств находится на контроле.