Российская промышленность замедлилась при падении ряда отраслей

Объем промышленного производства в России в январе — апреле 2026 года вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Росстат.
В апреле промышленность показала рост на 1,9% в годовом выражении. Однако по сравнению с мартом 2026 года производство снизилось на 4,1%.
Согласно статистике, добыча полезных ископаемых за четыре месяца увеличилась на 0,5%, а обрабатывающие производства выросли на 0,3%. Сектор электроэнергии, газа и пара прибавил 3,2%, тогда как сфера водоснабжения и утилизации отходов сократилась на 2,6%.
Самые высокие темпы роста Росстат зафиксировал в производстве прочих транспортных средств и оборудования — сразу на 33,4%. В эту категорию входят авиационная техника, судостроение и другая специализированная продукция.
Заметный рост также показали производство лекарств и медицинских материалов — на 12,3%, выпуск готовых металлических изделий — на 5,7%, производство компьютеров, электроники и оптики — на 2,7%. Добыча металлических руд выросла на 2,5%, производство продуктов питания — на 1%.
Одновременно ряд отраслей продолжил снижаться. Наиболее сильное падение произошло в производстве одежды — на 10,2%, металлургии — на 9,9% и выпуске бумаги — на 9,7%.
Сокращение также зафиксировано в производстве стройматериалов — на 8,9%, добыче прочих полезных ископаемых — на 8,5% и автопроме — на 7,9%.
Отрицательная динамика наблюдалась в деревообработке, производстве электрического оборудования, ремонте машин, выпуске напитков, добыче угля, производстве мебели, нефтепродуктов, химической продукции и ряде других отраслей.
