Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация ожидает выдачи сертификата на двигатель ПД-8 в начале июня

Авиационные власти России могут выдать сертификат на отечественный авиадвигатель ПД-8 в начале июня. Прогнозами поделился глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Авиационные власти России могут выдать сертификат на отечественный авиадвигатель ПД-8 в начале июня. Прогнозами поделился глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов», — отметил господин Ядров в интервью ИС «Вести».

По словам главы Росавиации, ПД-8 — уникальная разработка рыбинского завода Объединенной двигателестроительной корпорации. Двигатель создали за шесть лет фактически с нуля, уточнил он. «Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны такого не делали рывка», — заявил Дмитрий Ядров.

ПД-8 предназначен для замены французско-российских силовых установок SaM146 для пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet-100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. «Ростех» представил двигатель в феврале прошлого года. Сертификация SJ-100 запланирована на июль.