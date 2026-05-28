Росавиация ожидает выдачи сертификата на двигатель ПД-8 в начале июня

По словам главы Росавиации, ПД-8 — уникальная разработка рыбинского завода Объединенной двигателестроительной корпорации. Двигатель создали за шесть лет фактически с нуля, уточнил он. «Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны такого не делали рывка», — заявил Дмитрий Ядров.