Совет директоров Совкомбанка рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 0,35 ₽ на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 7,86 млрд руб., или 14,72% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период.