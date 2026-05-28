Совет директоров Совкомбанка рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 0,35 ₽ на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 7,86 млрд руб., или 14,72% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период.

Годовое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 30 июня. Последний день для покупки бумаг под выплату — 10 июля. Дивдоходность составляет 2,92%.

По итогам 2024 года Совкомбанк планировал выплатить дивиденды в два этапа. В июне 2025-го акционеры одобрили выплату в размере 0,35 ₽ на бумагу (7,9 млрд руб., или 10% от чистой прибыли). Вторая выплата не состоялась.

Согласно дивидендной политике, Совкомбанк распределяет на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. Однако выплата не должна приводить к снижению фактического норматива Н1.0 банка (общая достаточность капитала.— «Ъ») до уровня ниже 11,5%.