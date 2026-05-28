На волгоградских АЗС подорожали все виды топлива

Цены на бензин снова поползли вверх в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Волгоградстата вновь отмечают подорожание бензина, которое водители могли заметить на прошедшей неделе. С 19 по 25 мая 2026 цены на АЗС снова поползли вверх. Только за неделю все виды топлива стали дороже на 0,3%.

Так, 95-й бензин стал дороже сразу на 20 копеек и достиг цены 71,20 рубля за литр. На 19 копеек дороже стал бензин марки АИ-92, он стал стоить 64,20 рубля. 98-й бензин стоит 92,27, это на 17 копеек больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо подорожало меньше всего — на 14 копеек. Его цена достигла 75,23 рубля.