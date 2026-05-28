Единую систему транзита хотят ввести на пространстве ЕАЭС

«В данном соглашении заложен механизм последующего расширения. Под “третьими сторонами” документ подразумевает государства, не входящие в ЕАЭС, а также крупные международные организации и интеграционные объединения. Формирование единой транзитной системы с ними не будет декларативным. Согласно статье 3 соглашения, ключевым условием для включения любой третьей стороны является готовность принять жесткие стандарты права Союза. Это касается сквозного признания форм транзитных деклараций, условий грузовых операций, а также взаимного признания решений наших таможенных органов. Мы не просто подстраиваемся под внешние рынки, мы предлагаем третьим странам единый, проверенный и безопасный технологический стандарт», — добавил сенатор.