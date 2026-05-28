Суд Петербурга арестовал имущество экс-гендиректора компании на 106 млн рублей

Колпинский районный суд арестовал все имущество экс-руководителя ООО «Триумф» Максима Фомичева. Стоимость активов, которые попали под ограничение, превышает 106 млн рублей. Такая сумма фигурирует в иске, поданном в интересах России. Суд наложил арест в качестве обеспечительной меры.
Уголовное дело в отношении Фомичева прекратили еще в начале апреля 2026 года. Причина — истекли сроки давности. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что именно он как гендиректор не заплатил налоги на 106 млн рублей.
— Компания «Триумф» была ликвидирована 18 января 2024 года. Поскольку юридического лица больше не существует, всю гражданско-правовую ответственность за ущерб государству возложили на бывшего руководителя, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Теперь Фомичев не сможет распоряжаться своими деньгами и имуществом, пока суд не рассмотрит иск по существу. Под арест попали все его активы в пределах заявленной суммы.