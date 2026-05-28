Посевная в Казахстане набрала максимальный темп

Весенняя посевная кампания в Казахстане выходит на решающий этап.
По данным акиматов, сельхозкультуры уже засеяны на площади 16,3 миллиона гектаров — это 77 процентов от запланированного объема, передает DKNews.kz.
Для страны это больше, чем просто сезонные работы. Именно сейчас формируется будущий урожай, от которого зависят цены на продукты, экспорт зерна и устойчивость аграрного рынка.
Где сеют быстрее всего.
Главная нагрузка традиционно ложится на северные зерновые регионы Казахстана.
Лидеры посевной кампании:
Акмолинская область — 4,1 млн га Костанайская область — 3,7 млн га Северо-Казахстанская область — 2,7 млн га.
Именно эти регионы считаются ключевыми для будущего урожая пшеницы и экспортного потенциала страны.
Что уже посеяно.
Основную часть площадей занимают зерновые культуры.
Структура посевов:
зерновые — 11,2 млн га масличные — 3,6 млн га кормовые — 973,2 тыс. га хлопчатник — 167,6 тыс. га картофель — 116,9 тыс. га овощи — 112 тыс. га бахчевые — 81,1 тыс. га сахарная свекла — 22 тыс. га.
Отдельное внимание в этом году уделяют масличным культурам. На фоне высокого мирового спроса Казахстан продолжает активно расширять производство подсолнечника, льна и рапса.
Техника работает практически без остановки.
Посевная кампания идет в сжатые сроки, поэтому аграрии работают в максимально интенсивном режиме.
Сейчас в полях задействованы:
более 133,9 тысячи тракторов около 5,6 тысячи высокопроизводительных посевных комплексов 71,4 тысячи сеялок 188,5 тысячи почвообрабатывающих орудий.
Техническое сопровождение обеспечивают 70 сервисных центров по всей стране.
Почему эта посевная особенно важна.
Эксперты называют нынешнюю кампанию одной из ключевых для экономики Казахстана.
Причина — сразу несколько факторов:
нестабильная погода в ряде регионов высокая нагрузка на аграриев растущий мировой спрос на зерно и масличные важность продовольственной безопасности.
Если погодные условия сохранятся благоприятными, основную часть работ аграрии планируют завершить в ближайшие недели.
Что это значит для Казахстана.
Посевная — это не только работа фермеров. Фактически сейчас определяется, каким будет аграрный сезон страны:
объем урожая экспортные доходы цены на продукты стабильность внутреннего рынка.
Именно поэтому нынешняя кампания уже сейчас считается одной из самых важных экономических историй этой весны.