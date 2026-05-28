ВТБ: траты молодежи Волгоградской области на кино по Пушкинским картам превысили 37 млн рублей

«Пушкинская карта» — государственная программа для молодых людей от 14 до 22-х лет. Ежегодно на карту зачисляется 5 000 рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры, концертные залы, кинотеатры (не более 2000 рублей в год), а также на выставка и фестивали. Карту можно оформить бесплатно в виртуальном или пластиковом виде. Оператор программы с 2026 года — банк ВТБ.