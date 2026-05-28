Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что происходит с бензином в Крыму — ответ Минтопэнерго

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Не все АЗС Крыма успевают вовремя восполнять запас топлива по техническим причинам, при этом объем топлива в республике сформирован. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

По словам Воронкина, в Крыму в целом есть достаточный запас топлива, поэтому людям паниковать не стоит.

«Единственное — технические мероприятия по доставке, к сожалению, заставляют людей немножко понервничать… Организации не успевают восполнять запас топлива на АЗС… Объем топлива в республике есть, и его развозят. Нужно просто подождать или найти другую заправку, на ней заправиться», — сказал Воронкин.

Он пояснил, что возникшие проблемы связаны также с тем, что в Крыму потребление топлива в летний период значительно выше, и поэтому нужно восполнять запасы намного чаще на самих АЗС.

При этом Крым — полуостров, подчеркнул он, «и какие есть у нас варианты доставки — на сегодня эти варианты работают».

Воронкин также отметил, что такие перебои для республики — это «периодическая ситуация».

Актуальную информацию о наличии топлива на той или иной заправке в Крыму, по его словам, можно узнать на сайте министерства и на его официальных страницах в соцсетях.

«И все заправщики знают свои ближайшие станции и могут подсказать, где есть топливо в ближайшем доступности — можно заехать заправиться», — резюмировал он.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше