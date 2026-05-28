Что происходит с бензином в Крыму — ответ Минтопэнерго

По словам Воронкина, в Крыму в целом есть достаточный запас топлива, поэтому людям паниковать не стоит.
«Единственное — технические мероприятия по доставке, к сожалению, заставляют людей немножко понервничать… Организации не успевают восполнять запас топлива на АЗС… Объем топлива в республике есть, и его развозят. Нужно просто подождать или найти другую заправку, на ней заправиться», — сказал Воронкин.
Он пояснил, что возникшие проблемы связаны также с тем, что в Крыму потребление топлива в летний период значительно выше, и поэтому нужно восполнять запасы намного чаще на самих АЗС.
При этом Крым — полуостров, подчеркнул он, «и какие есть у нас варианты доставки — на сегодня эти варианты работают».
Воронкин также отметил, что такие перебои для республики — это «периодическая ситуация».
Актуальную информацию о наличии топлива на той или иной заправке в Крыму, по его словам, можно узнать на сайте министерства и на его официальных страницах в соцсетях.
«И все заправщики знают свои ближайшие станции и могут подсказать, где есть топливо в ближайшем доступности — можно заехать заправиться», — резюмировал он.