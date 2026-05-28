В этом году популярным хобби у пермских зумеров стали ДНК-исследования

Основная аудитория сервисов для изучения родословной — пермяки 26−45 лет. На них приходится более половины всего трафика. Немалую активность также демонстрируют жители региона старше 46−55 лет (21%) и пользователи старше 56 лет (18%). При этом молодёжь 14−20 лет показала существенный прирост интереса — с начала года трафик у этой категории вырос на 60%, а у абонентов 21−24 лет за тот же период он увеличился на 30%.