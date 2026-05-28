Более 1,8 тыс жителей края в этом году переселятся в новое жилье из аварийного

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году в регионе из аварийных домов расселятся не менее 1800 человек.
Новое жилье получат жители городов — Енисейск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Шарыпово, Иланский, Заозёрный, Игарка, а также сёл — Верхнепашино, Чечеул, Жуковка, Миндерла, посёлках Емельяново, Мотыгино, Богучаны, Недокуры, Ирша, памяти 13 Борцов, Емельяново.
В том числе, в Красноярске по программе переселения граждан из аварийного жилья, входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни» переедут более 900 человек с помощью выплат возмещения, либо предоставления жилья на вторичном жилом рынке.
На этой неделе началась выдача ключей от новых квартир в домах на улице Норильской. Жителям, которые живут в аварийных домах на улицах Аральская, Армейская, Краснопресненская, Кутузова, Львовская, Свободная, Свердловская, Станочная, Учумская, Энергетиков предоставляют 1- и 2-комнатные квартиры с чистовой отделкой, полностью готовые к проживанию.
Новосёл Сергей Бокий отметил: «Приехал, обошёл новый дом вокруг, посмотрел свою будущую квартиру, меня всё устроило, здесь всё просто отлично! Из старой квартиры даже ничего забирать не буду, всё новое куплю».
Министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин отмечает: «В текущей шестилетней программе произошли небольшие изменения, она разбита на два трёхлетних этапа, с 2025-го по 2027-й и с 2028-го по 2030 годы. Способы переселения остаются прежними. Собственники квартир могут претендовать на выплаты либо на другое жильё, жители из муниципального жилого фонда будут переселяться в другие муниципальные квартиры».
Напомним, с 2025 по 2030 годы в крае действует программа переселения, в которую вошли около тысячи многоквартирных домов, признанных аварийными с 2017 по 2022 годы. За шесть лет планируют расселить 377 тыс. кв. метров аварийных домов, в которых проживают более 20 тыс. человек.