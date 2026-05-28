Картофель не случился: суд Приморья выгнал из СПВ еще одного резидента

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о расторжении соглашения с резидентом свободного порта Владивосток — ООО «Агроинвест». Компания обязалась реализовать сельскохозяйственный проект в Уссурийском городском округе, но не вложила в него ни рубля и не отчитывалась о деятельности, сообщает пресс-служба суда.
«В соответствии с заключенным соглашением резидент принял на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта: “Создание сельскохозяйственной компании для выращивания картофеля, моркови и свеклы” в период с 2021 по 2023 гг. Цель проекта — создание сельскохозяйственного производства, расположенного в Уссурийском городском округе. Планируемая сумма капитальных вложений — 5 250 000 ₽», — говорится в материалах дела.
Однако резидент существенно нарушил условия — он не осуществил инвестиции и не предоставлял отчетность. Управляющая компания направила уведомление о расторжении соглашения, но урегулировать спор переговорами не удалось, после чего КРДВ обратилась в суд. Первая инстанция удовлетворила иск в полном объеме.
Проект должен был быть реализован ещё в 2023 году, а в суд управляющая компания обратилась только сейчас.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, это далеко не единичный случай. В начале мая КРДВ подала аналогичный иск к ООО «Красота» — тот обещал построить гостиницу на улице Всеволода Сибирцева, 71 за 181,6 млн рублей, но тоже не приступил к инвестициям и перестал выходить на связь. Заседание по этому делу назначено как раз на 28 мая.
А в апреле суд уже расторг соглашение с ООО «Рыбодобывающая компания Залив Восток», которая планировала возвести в Находке рыбоперерабатывающий комплекс и склады за 41 млн рублей, но также сорвала сроки. Еще раньше КРДВ инициировала иск против ООО «Школа водного спорта» — та замахнулась на жилой комплекс за 593 млн рублей, но также осталась лишь на бумаге.