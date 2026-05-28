Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы смогут работать больше сверхурочно

Новые правила Трудового кодекса вступят в силу с 1 сентября 2026 года и затронут коллективные договоры.

В России приняты масштабные изменения в Трудовой кодекс, которые напрямую затронут условия труда работающих нижегородцев. Согласно новому Федеральному закону, максимальная продолжительность сверхурочной работы для сотрудников может быть увеличена со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Подобный двукратный рост переработок станет возможен только в том случае, если это официально закреплено в коллективном договоре или межотраслевом соглашении конкретного предприятия. При этом законодатели предусмотрели жесткие защитные меры: привлекать сотрудника к работе сверх прежнего лимита в 120 часов разрешается исключительно с его письменного согласия, а каждый час, начиная со 121-го, работодатель обязан оплачивать строго в двойном размере.

В качестве дополнительных гарантий нижегородцы, трудящиеся сверхурочно более 120 часов в год, получат право на полноценный свободный день для прохождения ежегодной диспансеризации с сохранением среднего заработка. Также за сотрудником остается выбор — взять за переработки повышенную оплату или компенсировать их дополнительными днями отдыха.

Ранее сообщалось, что зарплаты нижегородцев выросли в 3 раза с 2016 года.