Нижегородцы смогут работать больше сверхурочно

В России приняты масштабные изменения в Трудовой кодекс, которые напрямую затронут условия труда работающих нижегородцев. Согласно новому Федеральному закону, максимальная продолжительность сверхурочной работы для сотрудников может быть увеличена со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Подобный двукратный рост переработок станет возможен только в том случае, если это официально закреплено в коллективном договоре или межотраслевом соглашении конкретного предприятия. При этом законодатели предусмотрели жесткие защитные меры: привлекать сотрудника к работе сверх прежнего лимита в 120 часов разрешается исключительно с его письменного согласия, а каждый час, начиная со 121-го, работодатель обязан оплачивать строго в двойном размере.
В качестве дополнительных гарантий нижегородцы, трудящиеся сверхурочно более 120 часов в год, получат право на полноценный свободный день для прохождения ежегодной диспансеризации с сохранением среднего заработка. Также за сотрудником остается выбор — взять за переработки повышенную оплату или компенсировать их дополнительными днями отдыха.
