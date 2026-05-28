На двух улицах Владивостока пройдет комплексный ремонт дороги

Во Владивостоке на улицах Невельского и Черняховского проведут комплексный ремонт дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Там заменят асфальт, обустроят парковки, тротуары и безопасные пешеходные переходы. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Полностью обновят дорожное покрытие, сделают карманы для автобусов и парковки. Пешеходные переходы совмещают с искусственными неровностями, появятся новые тротуары и регулируемые перекрестки. На отдельных участках, в том числе на улице Невельского перед перекрестком с Черняховского, число полос увеличат для удобного выезда.
Кроме того, учли просьбу жителей о нехватке парковок у школы № 80: парковочные карманы расположат вдоль школьного стадиона и со стороны домов № 15 и 17 по улице Невельского.