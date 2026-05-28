Грунтовка-дублер через Нефтеветку во Владивостоке получит асфальт и ливневки к ноябрю

Долгожданный ремонт разбитой грунтовки, которая ежедневно выручает тысячи автомобилистов в качестве дублера проспекта 100-летия Владивостока, начнется в ближайшее время. Управление дорог нашло подрядчика для асфальтирования 4-километрового участка от железнодорожного переезда на мысе Кунгасном до Моргородка. Завершить комплексное обновление должны к середине ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Предстоит выполнить большой комплекс работ — от подготовки основания дороги, обустройства сетей ливневой канализации и подпорных стен до асфальтирования, монтажа ограждения и нанесения разметки. Общая протяжённость новой асфальтированной дороги составит 4 километра», — заявил начальник городского управления дорог Дмитрий Долгий.
Победителем конкурсного отбора стала компания «СпецСУ». Контракт с ней заключат в самое ближайшее время, после чего строители смогут выйти на объект. Средства на долгожданный ремонт выделены краевым правительством по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Ремонт дороги-дублера через Нефтеветку во Владивостоке оценили в 263 млн рублей.
Ремонтные работы должны завершиться в ноябре 2026 года.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, речь идёт об улице Нефтеветка — той самой дороге-дублёре проспекта 100-летия. Конкурс на поиск подрядчика был объявлен в конце мая, а общая стоимость контракта, согласно данным портала госзакупок, составила 263 454 355,90 рублей. Финансирование поступило из двух источников — бюджета Владивостокского городского округа и краевой казны. Согласно проектной документации, ремонтные работы разбиты на шесть этапов. Подрядчику предстоит расширить земляное полотно и укрепить обочины, установить новые бортовые камни и построить подпорные стены, смонтировать пешеходные и барьерные ограждения, заменить дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку холодным пластиком, а также отремонтировать сопряжение мостового сооружения на Нефтеветке и восстановить инженерные коммуникации.
Во Владивостоке ищут подрядчика для асфальтирования дороги от Кунгасного до Моргородка.
Четыре километра нового асфальта на Нефтеветке должны разгрузить проспект 100-летия Владивостока к середине ноября.
Изначально, напомним, в мэрии рассчитывали начать ремонт «с наступлением положительных температур» и сдать объект к 1 сентября, но после объявления конкурса сроки сдвинулись на середину ноября. Дорога давно требовала обновления — ежедневно ею активно пользуются водители, однако грунтовое покрытие делало проезд некомфортным, а в непогоду — труднопреодолимым. Ранее муниципальная служба «Содержание городских территорий» расчистила полосу для будущей стройки, демонтировав незаконно установленные объекты. Также для участка уже утверждён проект межевания территории, установлены красные линии и разработана новая схема организации дорожного движения.
В мэрии Владивостока сообщили сроки ремонта дороги-дублера через Нефтеветку.
В администрации пояснили, что раньше объявить конкурс на поиск подрядчика не представлялось возможным.