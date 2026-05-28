Грунтовка-дублер через Нефтеветку во Владивостоке получит асфальт и ливневки к ноябрю

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, речь идёт об улице Нефтеветка — той самой дороге-дублёре проспекта 100-летия. Конкурс на поиск подрядчика был объявлен в конце мая, а общая стоимость контракта, согласно данным портала госзакупок, составила 263 454 355,90 рублей. Финансирование поступило из двух источников — бюджета Владивостокского городского округа и краевой казны. Согласно проектной документации, ремонтные работы разбиты на шесть этапов. Подрядчику предстоит расширить земляное полотно и укрепить обочины, установить новые бортовые камни и построить подпорные стены, смонтировать пешеходные и барьерные ограждения, заменить дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку холодным пластиком, а также отремонтировать сопряжение мостового сооружения на Нефтеветке и восстановить инженерные коммуникации.