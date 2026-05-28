По итогам 2025 года уровень бедности в Нижегородской области сократился до 5,2%. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 5,6%, в 2023 году — 7,2%. Об этом на заседании Законодательного собрания региона сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Во время своего доклада об итогах деятельности правительства региона в 2025 году Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов страны по уровню бедности. За два года — с 2023-го по 2025-й — регион поднялся с 16-го на 11-е место.
«Уровень бедности продолжает сокращаться на фоне стабильного роста доходов населения и благодаря социальной поддержке граждан. Выполнение социальных обязательств — основа для обеспечения достойного уровня жизни всех жителей области. Сегодня получателями денежных выплат и иных мер социальной поддержки на территории региона являются порядка 900 тыс. человек, то есть около 30% населения. При этом половина объемов поддержки приходится на семьи с детьми», — заявил губернатор Нижегородской области.
Он подчеркнул, что из 109 видов социальных выплат 97 предоставляются из средств областного бюджета.
По мнению Глеба Никитина, одним из эффективных инструментов адресной поддержки стал социальный контракт, позволяющий семьям улучшать свое материальное положение. С 2025 года социальный контракт как механизм финансовой поддержки граждан включен в национальный проект «Семья», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
«Механизм соцконтракта помогает многим людям крепче “встать на ноги”, например, устроившись на работу или открыв своё дело. В нашем регионе таких контрактов за 2025 год заключено свыше 4 тысяч, из них в более чем в 2,4 тысячи случаях — на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Безусловно, эту практику будем развивать», — рассказал Глеб Никитин.
Напомним, нацпроект «Семья» предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.
По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025-го по 2030-й годы объявлен в регионе Пятилетием семьи.