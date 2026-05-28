Экономика Нижегородской области выросла на 17% за три года

О ситуации в экономике региона рассказал Глеб Никитин в ходе своего отчета перед депутатами Заксобрания.

Источник: Время

Валовый региональный продукт (ВРП) Нижегородской области вырос за 2023−2025 годы на 17%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе своего отчета перед депутатами Законодательного собрания региона на заседании 28 мая.

Экономика страны и субъектов РФ, оказавшаяся под воздействием внешних факторов, функционирует в непростых условиях. Несмотря на это, ВРП Нижегородской области сохранил рост и по итогам 2025 года.

«Многолетний положительный тренд в экономике — это результат нашей долгосрочной стратегии. За три года рост ВРП превышает общероссийский уровень почти в два раза», — отметил Глеб Никитин.

Положительная динамика обеспечена преимущественно за счет потребительского рынка: розница увеличилась почти на 5%, платные услуги — на 6% в сопоставимых ценах. Рост показала также промышленность — на 0,9%.

«Успешно закончили год сельхозпроизводители, мы подросли на 4,6 процента. Область полностью закрывает свои потребности по зерну и картофелю, обеспечивая продовольственную безопасность региона. Этому способствовала оказанная поддержка — 6,7 миллиарда рублей», — отметил глава региона.

В ряде отраслей в связи с жесткой кредитно-денежной политикой наблюдается спад. Это автопром, металлургия, а также строительство.

«Хочу подчеркнуть: у застройщиков есть готовые проекты и желание строить, есть реальный спрос со стороны граждан, но отсутствуют доступные банковские инструменты, которые позволили бы упростить доступ к покупке жилья. Осторожное снижение ключевой ставки также пока не создало условий для оживления инвестиционной активности бизнеса», — сказал Глеб Никитин.

За год объем кредитования юридических лиц и ИП сократился почти на 30%. Как результат, в 2025 году в экономику области поступило 743 млрд рублей инвестиций — в абсолютном выражении больше, чем годом ранее, но впервые за девять лет в сопоставимых ценах снижение составило почти 10%. Снижение наблюдается и в стране в целом.

«Большинство наших предприятий сохраняют запас прочности и закончили год с прибылью. Для контроля за ситуацией в экономике и поддержки компаний создан антикризисный штаб под моим руководством. Уже обсудили проблемные вопросы компаний из сфер деревообработки, металлургии, химической промышленности. В результате добились положительных решений по реструктуризации действующих обязательств предприятий, отсрочке платежей. Приняты конкретные решения, обязательно продолжим эту работу», — добавил губернатор.

Штаб был создан для «скорой экономической помощи», оперативного выявления рисков и недопущения кризисных ситуаций. Его работу координирует министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Вопросы можно направлять непосредственно в Минэкономразвития или в отраслевые исполнительные органы.

Напомним, что обеспечение роста региональной экономики соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.