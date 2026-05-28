40 фракций отходов. Всё о работе экоцентра «Круговорот» в Красноярске

Экоцентр «Круговорот» на улице Матросова, 30 т — уникальное для города место, работающее по принципу одного окна. Здесь принимают на переработку около 40 видов вторсырья: пластиковые бутылки, батарейки, старую одежду, исписанные тетради, провода и даже чеки из супермаркетов. Проект, начавшийся в 2019 году с нескольких контейнеров для сбора старой одежды, сегодня вырос в масштабный экологический хаб.
Основательница «Круговорота» Анастасия Новикова провела для krsk.aif.ru экскурсию по центру и рассказала, как красноярцы меняют свои бытовые привычки.
Мир фракций.
Первое, что видит человек, переступая порог экоцентра, — входная зона с весами и журналами учёта. Взвешивание — обязательный ритуал. В журнал записываются инициалы человека и масса вторсырья, которое он принёс. Это позволяет центру вести статистику. Цифры впечатляют: если за 2024 год «Круговорот» посетили 5 тыс. человек, сдавших 55 тонн сырья, то в 2025 году цифра выросла до 8,7 тыс. человек и 85 тонн отходов.
После взвешивания для тех, кто пришёл впервые, начинается погружение в мир переработки. Помещение строго зонировано.
«Здесь у нас зона техники и проводов. Рядом — стекло, — проводит экскурсию Анастасия. — Дальше идёт пластик, и это самая обширная категория. На каждой упаковке есть маркировка. Например, треугольник с цифрой “5” (ПП) — это контейнеры, стаканчики от сметаны, подложки. Канистры от моющих средств — это плотный пластик (цифры “2” и “4”). Отдельно собираем ПЭТ-бутылки — самую популярную фракцию. И, конечно, у нас есть огромный “пакет с пакетами”. Если бы проводился конкурс на лучший пакет с пакетами, мы бы точно победили!».
Своё вторсырьё каждый посетитель рассортировывает сам. По наблюдениям Анастасии, новички ходят по залу с пакетами минут пятнадцать, внимательно разглядывая донышки бутылок, но со временем появляется насмотренность. Если кто-то ошибся, волонтёры центра позже всё перепроверят и исправят. Главное правило экоцентра звучит просто: сырьё должно быть чистым, сухим и рассортированным по видам.
Значительная часть отходов перерабатывается прямо в Красноярске. Мягкий пластик уезжает в Дивногорск, стекло и батарейки — в Новосибирск. А вот сложные и мелкие вещи вроде зубных щёток, фломастеров, пластиковых карт и тетрапаков копят месяцами, чтобы отправить фурами в Москву или Ярославль.
«Есть вещи, которые переработать невозможно в принципе, — удивляет Анастасия. — Например, обувь, даже если основа сделана из натурального материала. Резиновая подошва намертво спаяна с кожей или кожзаменителем, разделить их нельзя. Такая же история с синтетикой. Всё это, к сожалению, отправляется на обычный полигон. Отдельная история — просроченные лекарства. Их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры или смывать в унитаз. Мы собираем их совместно с аптечной сетью, после чего препараты отправляются на высокотемпературное сжигание».
Кстати, для детей в центре придумали крутое развлечение — велошредер. Волонтёры экоцентра увидели такой аппарат в других городах и решили собрать его в Красноярске вместе с мастерами. Суть проста: ребёнок садится на специальный велосипед, крутит педали, и механизм рубит пластиковые крышечки в мелкую крошку, которая потом пойдёт на переплавку.
Бабушки с баночками.
Кто же они — люди, готовые мыть баночки из-под йогурта и везти их через весь город? Основной костяк — это работающая молодёжь и взрослые люди от 30 до 50 лет. Они осознают проблему переполненных полигонов и готовы тратить своё время, чтобы не плодить мусор. Часто приезжают семьи с детьми, превращая сортировку в совместный полезный досуг. Водят сюда и школьные экскурсии.
«Восхищают люди “серебряного” возраста, — улыбается Анастасия. — Женщины старше 60 лет приезжают к нам даже с левого берега на автобусах! Заходят с маленькими сумочками, достают оттуда несколько баночек из-под кошачьего корма, аккуратно взвешивают, расписываются в журнале и сами раскладывают по фракциям».
В экоцентре ценят своих активистов. По итогам года здесь даже вручали благодарности и приятные призы самым активным: тем, кто сдал больше всего вторсырья, тем, кто приходит регулярно, семьям.
Как меняются привычки.
Пик моды заботы об экологии пришёлся на 2020−2021 годы. Тогда концепция «ноль отходов» звучала из каждого утюга. Сегодня, признаёт Анастасия, информационная повестка изменилась. Экология выпала из пятёрки проблем, волнующих общество прямо сейчас.
Тем не менее появилось новое движение, связанное с отказом от гиперпотребления. И это тоже вклад в экологию. «Мы не можем отказаться от еды и одежды, но мы можем выбирать. Зачем класть связку бананов в полиэтиленовый пакет? Зачем покупать огурцы, затянутые в пластиковую плёнку? — рассуждает основательница проекта. — Можно выбирать товары местных производителей: это поддерживает экономику региона и снижает углеродный след от транспортировки фурами».
Можно даже не отказывать себе в привычных покупках, но исправно сдавать вещи в переработку и дарить им новую жизнь. Этот шаг к более экологичному образу жизни иногда становится точкой отсчёта для смены бытовых привычек.
Анастасия приводит показательный пример. Долгое время горожане активно сдавали белые вспененные подложки из-под яиц, но однажды завод закрыл эту линию, и подложки перестали принимать на переработку.
«Мы объявили об этом в наших соцсетях. Знаете, какой была реакция? Люди писали: “Значит, эти яйца мы больше не берём. Переходим на те, что продаются в пульперкартоне (бумажной упаковке)”. То есть маленький нюанс с переработкой заставил сотни семей изменить свой потребительский выбор».
Проблема не в лени.
Многие честно признаются: я бы сортировал мусор, но у меня на кухне нет места для пяти вёдер, а ехать на правый берег далеко. Анастасия Новикова уверена: дело вообще не в лени горожан. Дело в отсутствии инфраструктуры.
«Город должен быть удобным. Когда мы в 2019 году поставили первый уличный бокс для сбора одежды, я боялась, что туда накидают объедков. Открываем — а там всё по правилам: чистые вещи, завязанные в пакеты. Люди готовы! Им просто нужны понятные правила и места рядом с домом», — уверена эксперт.
Проблема многоквартирных домов в том, что в мусоропровод с 19-го этажа летит «компот»: борщ, бумага, стекло и грязная тряпка. Разделить это месиво на заводе практически невозможно.
Сам «Круговорот» долго шёл к формату экоцентра. До этого приходилось развозить разные виды мусора по всему городу: пластик в одно место, бумагу — в другое. Проект одного окна удалось запустить только в 2024 году.
«Моя мечта — чтобы в каждом районе Красноярска был свой мини-экоцентр. Чтобы туда можно было дойти пешком. А пока для тех, кому далеко, мы запустили услугу экотакси: водитель приезжает домой, забирает накопившееся сырьё и привозит нам. Да, услуга платная, но это выход».
Экоблиц с Анастасией Новиковой.
Куда деть старые зубные щётки? Нести к нам! Это сложный композитный пластик. Мы отправим их на специальный завод.
Нужно ли мыть баночку из-под йогурта перед сдачей? Да.
Если бросил бутылку с крышкой в уличную сетку для пластика, всю партию на заводе забракуют и выкинут? Нет, сдавать бутылки с крышечками можно.
Если человек бросил в ваш бокс для одежды грязную или заплесневелую вещь, вы сможете её спасти? Нет. Более того, она испортит всё, что лежит рядом.
Можно ли класть чеки к бумаге? Нет. Чеки — это термобумага. В чернилах содержится бисфенол А, который при переработке может испортить партию макулатуры.