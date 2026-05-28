40 фракций отходов. Всё о работе экоцентра «Круговорот» в Красноярске

«Здесь у нас зона техники и проводов. Рядом — стекло, — проводит экскурсию Анастасия. — Дальше идёт пластик, и это самая обширная категория. На каждой упаковке есть маркировка. Например, треугольник с цифрой “5” (ПП) — это контейнеры, стаканчики от сметаны, подложки. Канистры от моющих средств — это плотный пластик (цифры “2” и “4”). Отдельно собираем ПЭТ-бутылки — самую популярную фракцию. И, конечно, у нас есть огромный “пакет с пакетами”. Если бы проводился конкурс на лучший пакет с пакетами, мы бы точно победили!».