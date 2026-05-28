2,5 млрд рублей составляют долги нижегородцев по ЖКХ

Рост задолженности в Нижегородской области за коммунальные услуги остаётся ниже среднероссийских показателей. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопрос депутатов о росте тарифов и возможном увеличении числа неплатежей со стороны населения на отчете в Заксобрании региона.
Эту проблему на заседании поднял депутат Роман Кабешев. Он отметил, что, по данным комитета Госдумы по ЖКХ, общая задолженность россиян за коммунальные услуги достигла 1−1,5 трлн рублей. В Нижегородской области, по его словам, долги населения составляют около 2,5 млрд рублей и продолжают расти. При этом тарифы на ЖКУ увеличиваются быстрее инфляции и роста доходов граждан.
Депутат предложил рассмотреть возможность снижения максимально допустимой доли расходов семей на коммунальные услуги с 22% до 10−15%.
Глеб Никитин заявил, что регион выполняет все рекомендации федеральных властей в сфере ЖКХ и находится «в зелёной зоне» по собираемости коммунальных платежей. По его словам, цифра в 2,5 млрд рублей, вероятнее всего, касается просроченной задолженности по исполнительным листам, тогда как общая динамика долгов выглядит более позитивно.
«За последний год рост просроченной задолженности составил 478 млн рублей, или около 4%. При этом в сопоставимых ценах задолженность фактически снизилась, поскольку жители стали оплачивать больший объём потреблённых ресурсов», — отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что власти делают ставку прежде всего на сдерживание роста тарифов. По его словам, Нижегородская область постепенно смещается из числа регионов с наиболее высокими тарифами к средним позициям в рейтинге по ПФО и России.
В 2026 году тарифы планируется повысить в два этапа: с 1 января — на 1,7% из-за изменения ставки НДС, а с июля — ещё на 9,9%. При этом, как отметил Никитин, в ряде других регионов рост окажется значительно выше: например, в Ставропольском крае — до 22%, в Тамбовской области — 17,5%, в Пермском крае — 15%.
Причем полный отказ от повышения тарифов невозможен, поскольку коммунальная инфраструктура требует серьёзных вложений. По его словам, износ сетей в регионе сейчас составляет около 50%, тогда как в некоторых муниципалитетах достигает 70%.
Также Никитин объяснил, что в отдельных муниципалитетах повышение тарифов выше среднего связано с необходимостью выравнивания стоимости услуг. Ранее в некоторых территориях тарифы были установлены на уровне, не покрывающем даже себестоимость работы коммунальных предприятий, что привело к высокой аварийности и низкому качеству услуг.
По словам губернатора, конечная цель региональных властей — переход к принципу «один муниципалитет — один тариф», однако такая работа требует согласования с Федеральной антимонопольной службой и правительственной комиссией.
