2,5 млрд рублей составляют долги нижегородцев по ЖКХ

В 2026 году тарифы планируется повысить в два этапа: с 1 января — на 1,7% из-за изменения ставки НДС, а с июля — ещё на 9,9%. При этом, как отметил Никитин, в ряде других регионов рост окажется значительно выше: например, в Ставропольском крае — до 22%, в Тамбовской области — 17,5%, в Пермском крае — 15%.