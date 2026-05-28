Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2,5 млрд рублей составляют долги нижегородцев по ЖКХ

Глеб Никитин заявил, что регион находится «в зелёной зоне» по собираемости коммунальных платежей.

Источник: Нижегородская правда

Рост задолженности в Нижегородской области за коммунальные услуги остаётся ниже среднероссийских показателей. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопрос депутатов о росте тарифов и возможном увеличении числа неплатежей со стороны населения на отчете в Заксобрании региона.

Эту проблему на заседании поднял депутат Роман Кабешев. Он отметил, что, по данным комитета Госдумы по ЖКХ, общая задолженность россиян за коммунальные услуги достигла 1−1,5 трлн рублей. В Нижегородской области, по его словам, долги населения составляют около 2,5 млрд рублей и продолжают расти. При этом тарифы на ЖКУ увеличиваются быстрее инфляции и роста доходов граждан.

Депутат предложил рассмотреть возможность снижения максимально допустимой доли расходов семей на коммунальные услуги с 22% до 10−15%.

Глеб Никитин заявил, что регион выполняет все рекомендации федеральных властей в сфере ЖКХ и находится «в зелёной зоне» по собираемости коммунальных платежей. По его словам, цифра в 2,5 млрд рублей, вероятнее всего, касается просроченной задолженности по исполнительным листам, тогда как общая динамика долгов выглядит более позитивно.

«За последний год рост просроченной задолженности составил 478 млн рублей, или около 4%. При этом в сопоставимых ценах задолженность фактически снизилась, поскольку жители стали оплачивать больший объём потреблённых ресурсов», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что власти делают ставку прежде всего на сдерживание роста тарифов. По его словам, Нижегородская область постепенно смещается из числа регионов с наиболее высокими тарифами к средним позициям в рейтинге по ПФО и России.

В 2026 году тарифы планируется повысить в два этапа: с 1 января — на 1,7% из-за изменения ставки НДС, а с июля — ещё на 9,9%. При этом, как отметил Никитин, в ряде других регионов рост окажется значительно выше: например, в Ставропольском крае — до 22%, в Тамбовской области — 17,5%, в Пермском крае — 15%.

Причем полный отказ от повышения тарифов невозможен, поскольку коммунальная инфраструктура требует серьёзных вложений. По его словам, износ сетей в регионе сейчас составляет около 50%, тогда как в некоторых муниципалитетах достигает 70%.

Также Никитин объяснил, что в отдельных муниципалитетах повышение тарифов выше среднего связано с необходимостью выравнивания стоимости услуг. Ранее в некоторых территориях тарифы были установлены на уровне, не покрывающем даже себестоимость работы коммунальных предприятий, что привело к высокой аварийности и низкому качеству услуг.

По словам губернатора, конечная цель региональных властей — переход к принципу «один муниципалитет — один тариф», однако такая работа требует согласования с Федеральной антимонопольной службой и правительственной комиссией.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что продажа алкоголя будет запрещена на территории термального комплекса на Гребном канале.