Грызлов: Беларусь является одним из промышленных и аграрных флагманов ЕАЭС

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Беларусь без преувеличения является одним из промышленных и аграрных флагманов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил посол России в республике Борис Грызлов.

Источник: Sputnik.by

«Благодаря Союзу белорусские производители имеют доступ к общему рынку с населением более 180 млн человек, что позволяет им без дополнительных пошлин и наценок осуществлять свою коммерческую деятельность», — сказал Грызлов, его комментарий, посвященный 12-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС, разместила пресс-служба посольства России в Беларуси.

Посол отметил, что членство в ЕАЭС дает возможность обеспечить загрузку фабрик и заводов, что в свою очередь сохраняет рабочие места внутри страны, а также получать на льготных условиях энергоносители, которые необходимы для функционирования экономики.

Глава дипмиссии подчеркнул, что ЕАЭС за годы своего существования стал одним из важнейших столпов развития экономик стран-участниц — в Союзе интенсивная взаимная торговля, обеспечивающая устойчивый спрос на продукцию.

Важным направлением является и расширение международных связей — заключены соглашения о свободной торговле с Ираном и Монголией, а также об экономическом партнерстве с ОАЭ.

Договор о Евразийском экономическом союзе лидеры Беларуси, России и Казахстана подписали 29 мая 2014 года. Документ вступил в силу 1 января 2015-го. Позже к Договору присоединились Армения и Кыргызстан.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
