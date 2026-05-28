Грызлов: Беларусь является одним из промышленных и аграрных флагманов ЕАЭС

«Благодаря Союзу белорусские производители имеют доступ к общему рынку с населением более 180 млн человек, что позволяет им без дополнительных пошлин и наценок осуществлять свою коммерческую деятельность», — сказал Грызлов, его комментарий, посвященный 12-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС, разместила пресс-служба посольства России в Беларуси.
Посол отметил, что членство в ЕАЭС дает возможность обеспечить загрузку фабрик и заводов, что в свою очередь сохраняет рабочие места внутри страны, а также получать на льготных условиях энергоносители, которые необходимы для функционирования экономики.
Глава дипмиссии подчеркнул, что ЕАЭС за годы своего существования стал одним из важнейших столпов развития экономик стран-участниц — в Союзе интенсивная взаимная торговля, обеспечивающая устойчивый спрос на продукцию.
Важным направлением является и расширение международных связей — заключены соглашения о свободной торговле с Ираном и Монголией, а также об экономическом партнерстве с ОАЭ.
Договор о Евразийском экономическом союзе лидеры Беларуси, России и Казахстана подписали 29 мая 2014 года. Документ вступил в силу 1 января 2015-го. Позже к Договору присоединились Армения и Кыргызстан.