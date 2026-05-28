Фрукты, овощи и яйца стали дешевле в магазинах региона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Цены в Красноярском крае в апреле 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,31% к марту 2026 года. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 5,74%. Это выше, чем в целом по стране (5,58%).
В апреле больше всего подорожали услуги. Цены на непродовольственные товары выросли умеренно, а на продовольственные — не изменились, сообщает региональное отделение Банка России.
В тоже время подешевели фрукты и овощи, снизились цены на яйца. Подорожал сахар, кальмары, икра и мороженая рыба.
Годовая инфляция в России продолжила замедляться. По данным Росстата, в апреле она составила 5,58%.