На трудоустройство подростков Кубани выделили 41 млн рублей

Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, молодые люди смогут попробовать себя в сферах образования, культуры, молодежной политики и спорта. Кроме того, им будут доступны вакансии на предприятиях сельского и жилищно-коммунального хозяйства, а также в индустрии курортов и туризма.
«Подать заявление на трудоустройство можно в электронной форме через личный кабинет на Единой цифровой платформе “Работа России” или обратившись лично в центры занятости», — отметил Вениамин Кондратьев.
По данным администрации края, подать электронное заявление могут те соискатели, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».