Власти уточнили параметры дома, который хотят построить на месте соснового бора в Светлогорске

Многоквартирного жилого дома на ул. Новой в Светлогорске, который планируется построить на месте соснового бора, будет семитэтажным. Его общая площадь составит 28931,1 кв. м. Это следует из ответа правительства на информационный запрос «Нового Калининграда».
Разрешение получило ООО «СЗ “Стройснаб”» 27 апреля. В октябре 2024 года архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил комплекс из двух семиэтажных жилых домов на 362 квартиры на земельных участках с кадастровыми номерами 39:17:000000:164 и 39:17:000000:165. Один из домов рассчитан на 300 квартир, второй — на 62. В комплексе также планировали разместить детско-юношеский центр площадью 309 кв. м. Архитекторы, представлявшие проект на заседании градсовета, сообщали, что новый комплекс будет архитектурно дополнять уже существующий ЖК «Лесная сказка».
Изображение: презентация, представленная на градсовете.
Власти также уточнили параметры других объектов, на которые ранее были выданы разрешения на строительство. В Калининграде на ул. Физкультурной «ЛП Строй» планирует построить административное двухэтажное здание площадью 1122,3 кв. м.
В областном центре на ул. Казачьей появится магазин общей площадью 2125,21 кв. м. Застройщиком выступает «Левитана проджект». Помимо этого, ТЦ «Гагаринский» займется строительством магазина площадью 1498,42 кв. м на ул. Гагарина.
Третий этап строительства ЖК «Морская нота» на ул. Хуторской в Светлогорске предусматривает появление двух пятиэтажных домов площадью 1790,71 и 2695,62 кв. м. Строительством занимается СЗ «Твоя недвижимость». На Хуторской «Эссет менеджмент солюшнс» также построит три семитаэтжных многоквартирных дома площадью 9128,7, 4506 и 6874,7 кв. м.
Многоквартирный милой дом на ул. Октябрьской в Пионерском будет семиэтажным, а его общая площадь составит 14749,05 кв. м. Застройщиком выступает СЗ «Сатурн».
На Калининградском шоссе появятся шесть многоэтажных домов — от трех до пяти этажей. Их площадь составит 8645,52, 5999,54, 6806,28, 3908,47, 1610,92 и 3338,33 кв. м соответственно. Строительством занимается СЗ «Каскад».