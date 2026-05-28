Никитин рассказал о планах по оптимизации расходов в Нижегородской области

Реализация многих инфраструктурных проектов развития вынуждено откладывается в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в ходе своего отчета перед депутатами Заксобрания 28 мая 2026.
При этом он подчеркнул, что правительство региона неукоснительно выполняет социальные обязательства.
«Финансовая ситуация сейчас очень тяжелая, поэтому оптимизируем и сокращаем расходы, — сказал Глеб Никитин. — Еще при формировании регионального бюджета на 2026 год предусмотрели значительные меры: общий объем оптимизации составил 23 млрд рублей. Работа по консолидации бюджета будет продолжена, и в первую очередь, оптимизация расходов коснется управленческого аппарата. Будет повышена эффективности работы государственных и муниципальных учреждений».
По словам губернатора, в 2025 году собственные расходы бюджета были сокращены на 14 млрд рублей, по первоначальному бюджету 2026 года — еще на 4 млрд рублей.
«Мы вынуждены откладывать проекты развития, но выполняем все социальные обязательства, в том числе перед участниками СВО. Концентрируемся на стратегически важных направлениях, прежде всего, на нацпроектах, которые инициировал президент РФ Владимир Путин», — отметил Глеб Никитин.
Он рассказал, что в 2025 году на реализацию нацпроектов было привлечено около 60 млрд рублей.
«Нижегородская область входит в число лучших в рейтинге субъектов, который формирует вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках контроля за строительством объектов по федеральным проектам», — добавил Никитин.
Ранее сообщалось, что 30 детсадов, 12 школ и 5 поликлиник планируется построить в Нижегородской области по КРТ.