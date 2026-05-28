Никитин: общий объем валовой добавленной стоимости от туротрасли оценивается в 94 млрд рублей

Глеб Никитин отметил, что благодаря поддержке федерального бюджета и национального проекта «Туризм и гостеприимство» к 2030 году в Нижегородской области построят 16 новых гостиниц вместимостью более 2300 номеров. В их числе — пятизвездочный отель спортивно-оздоровительного комплекса «Экопарк». Объект открылся в мае и уже принял первых гостей. В августе в этом комплексе планируется запустить корпус самых больших в России терм.