Никитин: общий объем валовой добавленной стоимости от туротрасли оценивается в 94 млрд рублей

Туризм с каждым годом становится все более значимым направлением развития Нижегородской области. Оно позволяет не только «вливать» деньги в экономику, но и стимулирует формирование точек притяжения, комфортную городскую среду. Такое мнение выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе доклада об итогах деятельности правительства региона в 2025 году на заседании областного Законодательного собрания 28 мая.
«По сравнению с 2021 годом — юбилейным для Нижнего Новгорода — туристический поток в регион увеличился в полтора раза. Сейчас, по данным операторов связи, это пять миллионов гостей. Общий объем валовой добавленной стоимости от туристической отрасли оценивается в 94 миллиарда рублей», — сказал Глеб Никитин.
По словам главы региона, целенаправленное продвижение региона ведется путем формирования насыщенной событийной повестки, создания новых туристических маршрутов, развития инфраструктуры гостеприимства. Эффективная работа в этом направлении позволила Нижегородской области войти в тройку субъектов-лидеров России по устойчивости развития туризма по итогам 2025 года.
«Новый импульс развитию отрасли, конечно, придаст включение десяти населенных пунктов Нижегородской области в Золотое кольцо. Мы долго работали над этим, и федеральное правительство приняло такое решение», — напомнил губернатора Нижегородской области.
Глеб Никитин отметил, что благодаря поддержке федерального бюджета и национального проекта «Туризм и гостеприимство» к 2030 году в Нижегородской области построят 16 новых гостиниц вместимостью более 2300 номеров. В их числе — пятизвездочный отель спортивно-оздоровительного комплекса «Экопарк». Объект открылся в мае и уже принял первых гостей. В августе в этом комплексе планируется запустить корпус самых больших в России терм.
«Развивая туризм и городские локации, мы стремимся дать вторую жизнь объектам культурного наследия. Так, например, современную функцию получают территории мукомольных мельниц Башкирова и Дегтярева в исторической части Нижнего Новгорода — они адаптируются под жилой комплекс и гостиницу. Другой пример — реконструкция Охотничьего домика в Выксе для создания гостиницы с санаторием», — пояснил глава региона.
Напомним, нацпроект «Туризм и гостеприимство» стартовал в России с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.