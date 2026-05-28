Компания из Санкт-Петербурга намерена обанкротить «Башспирт»

АО «Башспирт» производит спиртные напитки, в компанию входят пять филиалов — Булгаковский, Бирский, Белебеевский, Уфимский и Стерлитамакский. Основной продукцией компании является водка, на реализацию которой приходится до 90% выручки. Единственным акционером предприятия является Башкирия в лице министерства земельных и имущественных отношений. В прошлом году выручка «Башспирта» составила 11,6 млрд руб., чистая прибыль — 266,5 млн руб.