Более половины красноярцев планируют подработку этим летом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 62% горожан возможность подработки в летний период.

Источник: НИА Красноярск

Об этом говорится в исследовании «Авито». Из них 17% точно планируют искать дополнительный заработок, 34% допускают такую возможность, а 11% подрабатывают круглый год независимо от сезона.

Самым популярным форматом подработки у красноярцев стали дополнительные смены или задачи на основном месте работы — 26%. Далее следуют работа на складах и в логистике (20%), а также участие в мероприятиях и событиях (19%). Кроме того, жители города рассматривают работу в кафе и на летних верандах, курьерскую доставку, такси, туризм и сезонные подработки на открытом воздухе.

Средний ожидаемый доход от подработки составляет около 46,8 тысячи рублей в месяц. Заработанные средства красноярцы планируют тратить в первую очередь на повседневные расходы, сбережения, крупные покупки, а также путешествия и хобби.