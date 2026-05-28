Более половины красноярцев планируют подработку этим летом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 62% горожан возможность подработки в летний период.
Об этом говорится в исследовании «Авито». Из них 17% точно планируют искать дополнительный заработок, 34% допускают такую возможность, а 11% подрабатывают круглый год независимо от сезона.
Самым популярным форматом подработки у красноярцев стали дополнительные смены или задачи на основном месте работы — 26%. Далее следуют работа на складах и в логистике (20%), а также участие в мероприятиях и событиях (19%). Кроме того, жители города рассматривают работу в кафе и на летних верандах, курьерскую доставку, такси, туризм и сезонные подработки на открытом воздухе.
Средний ожидаемый доход от подработки составляет около 46,8 тысячи рублей в месяц. Заработанные средства красноярцы планируют тратить в первую очередь на повседневные расходы, сбережения, крупные покупки, а также путешествия и хобби.