Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев поработали за пределами МКС.
Выход был рассчитан примерно на 5,5 часов. За это время они установили новый прибор для изучения Солнца и забрали материалы экспериментов, которые несколько лет находились в космосе.
Об этом сообщил ТГ-канал «Роскосмоса».
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.