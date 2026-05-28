Южане рассказали, что хотят получать зарплату раз в неделю

Более трети работающих южан хотели бы получать заработную плату еженедельно, тогда как фактически большинство работодателей выплачивают деньги дважды в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, проведенного в преддверии ПМЭФ-2026 в мае. Как сообщает ИА «Высота 102», исследование охватило 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18−65 лет по всей России в городах с населением от 100 тыс. человек.

Согласно результатам исследования, более половины южан получают зарплату два раза в месяц, каждый пятый — раз в месяц. Еженедельно выплаты получают только 4% респондентов, ежедневно — 2%.

Однако, как показал опрос ВТБ, многие хотели бы получать зарплату чаще, чем сейчас. 36% — раз в неделю, почти каждый десятый — ежедневно, 6% — по факту выполненных работ. Основной причиной желания получать фактически заработанные средства с большей частотой южане назвали лучшее управление повседневными расходами и повышение финансовой стабильности. 19% южан отметили, что это необходимо, чтобы избежать долгов и кредитов. Более половины опрошенных банком также отметили, что частота выплат влияет на их продуктивность и мотивацию на работе.

— Запрос россиян на более частую выплату зарплаты — это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты — в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов, — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.