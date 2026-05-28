НГЛУ подписал соглашения с тремя вузами Беларуси на международном форуме

Кроме того, в рамках форума ректор напомнил, что НГЛУ входит в число подписантов Меморандума о создании Лиги белорусских, бразильских и российских университетов. Сейчас на нижегородской площадке готовится к открытию уникальный Региональный центр БРИКС. Его возглавит преподаватель НГЛУ, носитель португальского языка и гражданин Бразилии Флейде Даниэль Сантос Де Альбукерке, что позволит эффективнее развивать дипломатические навыки местной молодежи.