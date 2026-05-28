НГЛУ подписал соглашения с тремя вузами Беларуси на международном форуме

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова расширил список зарубежных партнеров на Третьем Форуме ректоров университетов России, Бразилии и Беларуси в Минске. Руководство вуза заключило официальные соглашения о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом, Белорусским государственным экономическим университетом и Полесским государственным университетом. Об этом сообщили в пресс-службе Университета Добролюбова.
Как отметил ректор НГЛУ Никита Авралев, Республика Беларусь является ключевым стратегическим партнером для лингвистического университета с 2022 года. Документы станут основой для создания новых совместных образовательных программ, профессионального диалога и масштабных научно-исследовательских проектов. Работа по новым направлениям уже стартовала, а прошлые инициативы вузов, вроде Молодежного саммита, ранее получили федеральную грантовую поддержку.
Кроме того, в рамках форума ректор напомнил, что НГЛУ входит в число подписантов Меморандума о создании Лиги белорусских, бразильских и российских университетов. Сейчас на нижегородской площадке готовится к открытию уникальный Региональный центр БРИКС. Его возглавит преподаватель НГЛУ, носитель португальского языка и гражданин Бразилии Флейде Даниэль Сантос Де Альбукерке, что позволит эффективнее развивать дипломатические навыки местной молодежи.
Ранее сообщалось, что НГЛУ расширит партнёрские связи с университетами Вьетнама.