В Первоуральске завершен капитальный ремонт Верхне-Шайтанского гидроузла

По словам губернатора Дениса Паслера, Верхне-Шайтанский гидроузел был введен в эксплуатацию в 1965 году. На его обновление было направлено 50,2 млн руб., из которых почти 30 млн руб. были привлечены из федерального бюджета. «Работы на значимом для Первоуральска гидроузле начались в 2025 году, и к сегодняшнему дню там капитально отремонтированы конструкции рабочих затворов, восстановлены системы управления и индикации», — рассказал Денис Паслер.