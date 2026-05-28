Сколько стоит день детского отдыха в Самаре в 2026 году

Летний отдых должен быть доступен каждому ребёнку. Государство гарантирует доступность. Однако уровень комфорта и сервиса разнится очень сильно, что влияет на стоимость путёвок. Кому то из родителей досуг чада обойдётся всего лишь в пару сотен рублей в день, а кто-то готов платить за каникулярный день по ценам уровня не самого плохого отеля. Обзор актуальных для Самарской области вариантов сезона-2026 подготовили наши коллеги из «ФедералПресс». Отметим, что список, конечно, выборочный, ведь всего в регионе нынешним летом будет действовать почти 800 лагерей.
Под капитальной крышей
В лагерях с круглосуточным пребыванием разброс цен велик. К примеру, отдых в детском центре «Золотая рыбка» на самарских просеках обойдется в 516 рублей в сутки. Туалет и душ — на этаже. Кормят пять раз в день. В комнатах — четыре спальных места. А вот в загородном санатории «Циолковский», который расположен в живописных лесах Красноярского района и входит в число наиболее дорогих, за день придётся отдать 5 тысяч. Зато шестиразовое питание, и трёхместные номера с отдельным санузлом, телевизором и кондиционером.
Но эти два примера — минимум и максимум. Большая часть лагерей конкурирует в ценах от 1,3 до 3 тысяч рублей. Питание почти везде пятиразовое, а вот санузлы могут быть как в корпусах, так и в отдельно стоящих зданиях. Предлагаются и кирпичные корпуса, и деревянные домики. Спортивная и развлекательная инфраструктура вариативна, но базовый минимум везде обеспечен: игровые площадки, футбольные поля, столовые, эстрады.
В палатке
Палаточные лагеря, несмотря на то, что не имеют капитальной инфраструктуры и зданий, по стоимости не сильно отличаются от загородных баз отдыха.
Например, пребывание в палаточном кемпинге от региональной организации развития лагерного туризма «Ярче» обойдется в 2300 рублей в сутки. Предоставляют пятиразовое питание и проживание в четырехместных сафари-тентах с кроватями. Отмечается, что на территории, расположенной в Безенчукском районе, есть стационарные туалеты и душ.
При школе
Самый бюджетный отдых традиционно предлагают лагеря дневного пребывания при школах. Здесь не ночуют. Питаются дети два-три раза в день. Но цены тоже варьируются, в зависимости от многих факторов. Например, предлагаемого досуга.
Наиболее недорогой вариант найден в Тольятти. Пребывание в лагере от муниципальной школы № 74 стоит 154 рубля. Но в тольяттинской же академии управления дневной пансион обойдется в 1809 рублей. Правда и кормят, не два, а пять раз, да ещё есть бассейн. В самарском дневном лагере «Грантум» стоимость составляет 2 тысячи рублей в день. Кормят трижды. Почему стоимость такая? Наверное, потому что здесь предлагают детям обширную развивающую и образовательную программу.
В общем, выбрать есть из чего. Но помните, чем бы дитя не тешилось, лишь бы отдыхало в сертифицированном и проверенном месте. Проверяйте все документы, прежде чем доверить кому-то отдых своего ребёнка.