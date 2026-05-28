СМИ: США потребуется 3−5 лет для восстановления ключевых ракетных арсеналов

Согласно статье, США выпустили по Ирану более 1000 ракет Tomahawk, и, по оценкам CSIS, чтобы вернуться к довоенному уровню, потребуется время до конца 2030 года. Запасы систем THAAD будут пополнены к концу 2029 года, а запасы ракет-перехватчиков Patriot — к середине 2029 года, считают эксперты центра.