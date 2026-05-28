СМИ: США потребуется 3−5 лет для восстановления ключевых ракетных арсеналов

США необходимо будет как минимум три года, чтобы пополнить запасы основных ракет, истощенные во время войны с Ираном, пишет газета The Economic Times со ссылкой на свежий анализ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В новом исследовании Центра стратегических и международных исследований* (CSIS), опубликованном в среду, говорится, что американские запасы Tomahawk, Patriot и THAAD из-за войны в Иране значительно сократились.

Это открыло «окно уязвимости» в западной части Тихого океана — в случае военного конфликта с Китаем огневая мощь американских вооруженных сил будет ограничена.

По оценкам центра, американским военным подрядчикам потребуется не меньше трех лет, чтобы пополнить запасы этих трех ключевых систем вооружения, несмотря на увеличение расходов на оборону и усилия по наращиванию производства.

Согласно статье, США выпустили по Ирану более 1000 ракет Tomahawk, и, по оценкам CSIS, чтобы вернуться к довоенному уровню, потребуется время до конца 2030 года. Запасы систем THAAD будут пополнены к концу 2029 года, а запасы ракет-перехватчиков Patriot — к середине 2029 года, считают эксперты центра.

Период уязвимости продлится нескольких лет, пока запасы не вернутся к прежнему (довоенному) уровню, и еще несколько лет, прежде чем они достигнут уровня, на котором настаивают военные планировщики.

исследование CSIS*

Как отмечает газета, опасения по поводу сокращения запасов стали темой недавних слушаний в конгрессе. Для демократов поставки боеприпасов являются решающим аргументом против войны в Иране, которую Трамп начал без одобрения законодателей.

При этом в центре предполагают, что в случае военного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе США благодаря опыту, который они получили в ходе недавних военных кампаний, смогут сдерживать Китай, пока не будут восстановлены запасы боеприпасов.

* CSIS внесен в РФ в реестр нежелательных организаций

