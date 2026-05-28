СМИ: США потребуется 3−5 лет для восстановления ключевых ракетных арсеналов

В новом исследовании Центра стратегических и международных исследований* (CSIS), опубликованном в среду, говорится, что американские запасы Tomahawk, Patriot и THAAD из-за войны в Иране значительно сократились.
По оценкам центра, американским военным подрядчикам потребуется не меньше трех лет, чтобы пополнить запасы этих трех ключевых систем вооружения, несмотря на увеличение расходов на оборону и усилия по наращиванию производства.
Согласно статье, США выпустили по Ирану более 1000 ракет Tomahawk, и, по оценкам CSIS, чтобы вернуться к довоенному уровню, потребуется время до конца 2030 года. Запасы систем THAAD будут пополнены к концу 2029 года, а запасы ракет-перехватчиков Patriot — к середине 2029 года, считают эксперты центра.
Период уязвимости продлится нескольких лет, пока запасы не вернутся к прежнему (довоенному) уровню, и еще несколько лет, прежде чем они достигнут уровня, на котором настаивают военные планировщики.
Как отмечает газета, опасения по поводу сокращения запасов стали темой недавних слушаний в конгрессе. Для демократов поставки боеприпасов являются решающим аргументом против войны в Иране, которую Трамп начал без одобрения законодателей.
При этом в центре предполагают, что в случае военного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе США благодаря опыту, который они получили в ходе недавних военных кампаний, смогут сдерживать Китай, пока не будут восстановлены запасы боеприпасов.
* CSIS внесен в РФ в реестр нежелательных организаций