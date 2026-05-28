Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье средняя цена литра бензина превысила 67 рублей

Наиболее резкий рост цены за неделю зафиксирован у бензина марки АИ-95.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены на все марки автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона на неделе с 19 по 25 мая остался бензин марки АИ-98, наиболее резкий рост — АИ-95.

По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла до 63,94 с 63,72 ₽, АИ-95 — 69,30 ₽ (+0,39), АИ-98 — 94,91 ₽ (+0,34). Средняя цена за литр бензина за неделю выросла 67,29 ₽ (+0,32).

В ПФО самый дорогой бензин с этой недели на заправках Пермского края. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,30 до 67,53 ₽, в Приволжском округе — с 65,46 до 65,60 ₽

Дизельное топливо в Прикамье достигла 79 ₽ (+0,19) руб. за литр. В ПФО за третью неделю мая средняя цена «дизеля» поднялась с 75,07 до 75,51 ₽, в целом по России — с 78,46 до 78,82 ₽

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.