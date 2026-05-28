Схема движения двух автобусов изменится в Воронеже из-за перекрытия улицы

В Воронеже два дня подряд будут закрывать движение по участку улицы Защитников Родины — от улицы 9 Января до улицы Папова. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
Ограничения будут действовать 30 и 31 мая в период с 7:00 до 18:00. Участок улицы перекроют из-за соревнований по автомобильному кроссу.
В указанный период также будет скорректировано движение автобусных маршрутов:
№ 61 — проследует с улицы Арбатской по улицам 9 Января, Свободы и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы 9 Января по улице Арбатской;
№ 82 — будет курсировать с улицы Екатерины Зеленко по улицам 9 Января, Антонова-Овсеенко и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы 9 Января по улице Екатерины Зеленко.