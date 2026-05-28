Как площадь 42 футбольных полей: за прошлый год ПЗСП переработал свыше 300 тысяч квадратных метров стеклоизделий

Линейку высокотехнологичной продукции предприятия продолжает стемалит — прочный материал из закаленного стекла, покрытый с одной стороны непрозрачной керамической краской. Продукт, выпускаемый заводом с 2014 года, сочетает в себе эстетичность с повышенной безопасностью: при повреждении он не образует острых осколков. Это позволяет применять его на любой высоте для облицовки вентилируемых фасадов.