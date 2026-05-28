Около 1,5 млрд рублей направят поэтапно на строительство метро в Нижнем Новгороде

28 мая на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты внесли изменения в закон об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ, внесенный губернатором, принят в двух чтениях. Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что, несмотря на непростую ситуацию в экономике, в регионе продолжается реализация крупных проектов.
В частности, около 1,2 млрд рублей за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов будет направлено на продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от станции «Горьковская» до «Сенной». Еще 268,5 млн рублей — на продление Сормовско-Мещерской линии метро от станции «Буревестник» до «Сормовской».
Кроме того, 440 млн рублей в виде межбюджетных трансфертов получат муниципальные образования региона на решение вопросов местного значения.
Дополнительные средства будут выделены и на капитальный ремонт дорог в Нижнем Новгороде — около 200 млн рублей. Так, на капремонт участка Казанское шоссе от улицы Германа Лопатина до улицы Богдановича будет направлено около 84 млн рублей, улицы Рябцева — 116 млн рублей.
«Около 1,5 миллиарда рублей на строительство метро из областного бюджета — это вложение в будущий комфорт жителей областного центра. Важно, что мы продолжаем выполнять намеченные планы и софинансируем дополнительно к федеральным средствам. Также выделяем деньги на капремонт дорог. Каждый бюджетный рубль должен работать на повышение качества жизни людей», — отметил Евгений Люлин.
Справка.
Основные параметры областного бюджета на 2026 год с учетом внесенных изменений составят:
доходы: 337 млрд 626 млн 426,1 тысяч рублей (увеличены на 470 млн рублей); расходы: 372 млрд 572 млн 223,2 тысячи рублей (увеличены на 1,9 млрд рублей); дефицит: −34 млрд 945 млн 797,1 тысяч рублей (увеличен на 1 млрд 454 млн рублей).