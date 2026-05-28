ГИБДД впервые с 2012 года вернется в техосмотр

Впервые с 2012 инспекторы ГИБДД получат право лично участвовать в техническом осмотре автомобилей. Пока что речь идет о грузовиках, перевозящих опасные грузы. Более того, Минтранс и МВД пересмотрят нынешние положения о техосмотре, чтобы его обновить под требования времени. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сомневаются, что возвращение ТО даст положительный эффект для водителей.
В России готовится новая реформа технического осмотра (ТО) автомобилей. Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (с документом ознакомилась «Газета.Ru»), который недавно утвердило правительство, систему ТО ждут серьезные изменения.
Реализовать этот пункт планируется в 2028 году:
«Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в документе.
Кроме того, ~с 2030 года стратегия предусматривает «Законодательное закрепление внедрения механизма запрещения эксплуатации неисправного транспортного средства»~.
В плане правительства есть и еще одна важная деталь, которую уже сейчас можно назвать возвращением ГИБДД в техосмотр. Пункт 174 плана прямо предусматривает «законодательное закрепление ~наделения сотрудников Госавтоинспекции полномочиями по участию в техническом осмотре~ транспортных средств, предназначенных для перевозок опасных грузов». Срок — 2028 год, ответственный — МВД России.
Сейчас ГИБДД лишь выдает разрешительные документы на перевозку опасных грузов и проверяет их на дорогах, но не участвует в самой диагностике машин. Техосмотром занимаются исключительно аккредитованные операторы. После 2028 года инспекторы снова смогут лично осматривать цистерны, газовозы и другую опасную технику — по сути, государство возвращает себе прямой контроль за техсостоянием самых рискованных автомобилей.
Госавтоинспекцию впервые исключили из процесса проведения техосмотра в 2012 году.
Тогда функции по проверке машин передали частным операторам, а контроль за ними отошел Российскому союзу автостраховщиков (РСА).
За что критикуют.
Скептически относится к возвращению техосмотра в жизнь российских автомобилистов вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
«Я не думаю, что это осуществимо, потому что для проведения полноценного технического осмотра нужно будет создать полноценную базу технических пунктов. ~Сейчас технический осмотр представляет собой во многом формальную процедуру получения бумажки.~ Ни о каком реальном контроле технического состояния речи не идет. И больше того, он не распространяется на значительное количество, на абсолютное большинство автомобилей в Российской Федерации», — сказал «Газете.Ru» Шапарин.
Правительство может ужесточить определенные требования к пунктам, которые проводят технический осмотр, к их техническому оснащению, квалификации сотрудников, оснащению технической части с точки зрения фото- и видеофиксации всего процесса, полагает автомобильный адвокат Лев Воропаев.
«Потому что на сегодняшний момент не секрет, что многие автолюбители лишь формально заезжают в пункт технического осмотра, стоят там определенное время (что фиксируется на фото и видео), и дальше автомобиль без фактического проведения осмотра из этого пункта выезжает — и все», — поделился мнением с «Газетой.Ru» юрист.
По его мнению, ужесточать требования с точки зрения проведения осмотра к конкретным автомобилям вряд ли нужно, потому что система не готова, ~автолюбители будут воспринимать это крайне негативно и современные автомобили оснащены соответствующими системами контроля своего технического состояния~, отметил собеседник.
Как отменяли техосмотр.
Долгие годы техосмотр оставался обязательным для всех. Однако система постепенно обрастала проблемами. Как отмечают эксперты, одной из главных причин частичной отмены обязательного ТО в 2021 году стала массовая практика приобретения водителями «серых» диагностических карт без прохождения реальной проверки. По данным статистики, количество аварий в России увеличивалось, и одной из распространенных причин называлась именно неисправность транспортных средств.
В конце декабря 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, отменивший обязательный техосмотр для легковых автомобилей, используемых исключительно в личных целях.
С 2022 года владельцы личных машин могут ездить без диагностической карты, более того, она больше не требуется и для оформления полиса ОСАГО.
~Сейчас ТО остается обязательным для такси, автобусов и грузовых автомобилей, учебных машин, легковых автомобилей старше четырех лет при смене владельца или изменении конструкции~. Штраф для водителей коммерческого транспорта за отсутствие диагностической карты составляет 2 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.