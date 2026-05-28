У пятой части жителей Перми нет денег на отпуск

Портал Superjob провел опрос среди жителей крупнейших городов страны о бюджете предстоящих отпусков. В опросе приняла участие их наиболее экономически активная часть.
Жители Перми оказались в числе самых прижимистых. Они готовы потратить на неделю отпуска около 61 тыс. руб. Им компанию составили жители Вологды, Воронежа, Уфы, Ротова-на- Дону и Краснодара с бюджетом 59−62 тыс. руб. Богатеи живут в Москве и Казани — 77 тыс. и 71 тыс. руб. соответственно.
Идеалом для пермяков стала отпускная сумма в 199 тыс. руб. В этом их полностью поддержали жители Воронежа. Максимальный бюджет за отпуск в 229 тыс. руб. готовы выложить москвичи, а также красноярцы — 227 тыс. руб.
Часть россиян вообще не готовы тратить деньги на свой отдых. Здесь отличились 26% жителей Нижнего Новгорода. Пермяки оказались в золотой середине всех опрошенных — 21%.
Мужчины готовы потратить на свой отпуск значительно больше денег, чем женщины. В своих кошельках на это они минимум отложили в среднем 68 тыс. руб., женщины — 59 тыс. руб. Идеальный отдых для парней обойдется в 222 тыс. руб., самых обаятельных и привлекательных — 184 тыс. руб.