Путин рассказал о конкурентном преимуществе России в развитии ИИ

«Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле, безусловно, тоже конкурентные преимущества», — сказал он.
Он отметил, что для продвижения вперед в этой отрасли необходимы различные ресурсы, и имеющиеся у страны развитые технологии атомной энергетики, а также возможности гидрогенерации способны в этом помочь.
«Все можно использовать», — подчеркнул президент.
При этом Россия, по его словам, — одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ.
Другие тезисы президента:
- Россия осознает, что объединение усилий с партнерами в сфере ИИ может дать колоссальный результат.
- ИИ уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, в перспективе это может коснуться и работников среднего звена.
- Сценарий, когда миллионы людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за ИИ, реален.
- Нужно быть готовыми к грядущим переменам из-за развития ИИ, а лучше использовать их как драйвер экономического роста.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.