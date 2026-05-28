Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

По итогам 2024 года «Ростелеком» выплатил дивиденды в размере 2,71 ₽ на обыкновенную акцию и 6,25 ₽ — на привилегированную акцию. Суммарно на выплату дивидендов за 2024 год было направлено 10,2 млрд руб., или 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО за тот период.