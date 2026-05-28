IBC Real Estate спрогнозировала падение инвестиций в недвижимость Москвы почти на четверть

По данным IBC Real Estate, за январь-май инвесторы вложили в недвижимость столицы 155 млрд руб. Это на 16% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Пиковые годы мы прошли и на фоне общего замедления экономики нет такой активности, которая была в последние несколько лет. Но показатели всё равно значительно выше, чем в период до 2022 года. Это нормальная ситуация при текущих экономических условиях. Недвижимость все еще остается защитным активом», — рассказала госпожа Ногай на конференции ИД «Коммерсантъ».