IBC Real Estate спрогнозировала падение инвестиций в недвижимость Москвы почти на четверть

Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости Москвы по итогам 2026 года ожидается на уровне 650 млрд руб., что на 22% меньше год к году. Таким прогнозом поделилась руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. По ее словам, рынок нормализуется после пиковых значений последних лет.

По данным IBC Real Estate, за январь-май инвесторы вложили в недвижимость столицы 155 млрд руб. Это на 16% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Пиковые годы мы прошли и на фоне общего замедления экономики нет такой активности, которая была в последние несколько лет. Но показатели всё равно значительно выше, чем в период до 2022 года. Это нормальная ситуация при текущих экономических условиях. Недвижимость все еще остается защитным активом», — рассказала госпожа Ногай на конференции ИД «Коммерсантъ».

Инвесторы вложили в торговую недвижимость 60 млрд руб. с начала года, отметила эксперт. Это вдвое больше год к году. Сегмент занял первое место в структуре инвестиций с долей 39%. Второе место — у жилой недвижимости с долей 29% или 45 млрд руб. Сделки с офисной недвижимостью, которая последние два года лидировала по объему вложений, составили всего 24% от общего объема или 37 млрд руб.

По данным IBC Real Estate, инвестиции в недвижимость России по итогам I квартала 2026 года составили 140 млрд руб. Это на 3% ниже аналогичного периода прошлого года, но на четверть больше значений I квартала 2024 года, который стал рекордным по объему вложений.

Как писал «Ъ», ключевыми причинами спада участники рынка называют дорогие кредиты для девелоперов, а также нехватку качественных активов по приемлемым ценам. Дополнительное давление оказывает высокая база прошлых лет, когда значительная часть сделок была связана с продажей активов иностранных компаний. Кроме того, инвесторы все чаще переключаются на более доходные инструменты — банковские вклады и облигации.