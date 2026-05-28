США пригрозили Оману санкциями из-за Ормузского пролива

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пролив не будет находиться под чьим-либо контролем, и пригрозил американскому союзнику — Оману — применением силы в случае его присоединения к иранской инициативе по регулированию прохода. Таким образом глава государства оценил намерение Ирана закрепить в меморандуме пункт о совместном с Оманом взимании платы с судов, следующих через пролив.