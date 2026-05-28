ICC вводит механизм раннего разрешения требований в арбитраже

На практике раннее разрешение допускается преимущественно для вопросов права, не требующих существенного доказывания. Если необходим глубокий фактический или правовой анализ, включая экспертизу, то ускорение процесса не допускается. Решение по ходатайству может быть оформлено как приказ или арбитражное решение (последнее — если вопрос разрешается окончательно). Стороны могут заранее согласовать форму и порядок уведомления. Арбитры распределяют расходы сразу или могут отложить это на более позднюю стадию процесса. Суд ICC будет проверять такие арбитражные решения, как правило, в течение одной недели с момента получения секретариатом.