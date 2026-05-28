Россельхознадзор заявил о несоответствии армянской сельхозпродукции нормам РФ

Как ранее писал «Ъ», Россия предупредила Армению о возможных последствиях в случае дальнейшего сближения страны с Евросоюзом, включая пересмотр льгот по поставкам газа, топлива и алмазов. Российская сторона уже передала Еревану соответствующее послание по дипломатическим каналам. В Армении заявили, что изучают содержание обращения и позже направят ответ. Никол Пашинян при этом дал понять, что возможный рост цен на энергоносители не станет для Еревана неожиданностью, если Россия решит изменить действующие договоренности.